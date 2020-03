et Etienne Baudu

publié le 23/03/2020 à 13:57

Une foule immense de patients inquiets par l'épidémie de coronavirus afflue vers l’institut hospitalo-universitaire de La Timone, à Marseille. En respectant la règle d'un mètre minimum de distance de sécurité, les habitants de la cité phocéenne patientent pendant trois longues heures avant de pouvoir se faire dépister du Covid-19.

Munis de leur carte d'identité, les patients - distingués en deux files avec ceux qui présentent des symptômes d'un côté et ceux qui n'en ont pas de l'autre -, effectuent ce test gratuitement et recevront les résultats dans les 48 heures qui suivent l’examen. Ce test consiste à plonger un coton-tige au fond d'une narine puis de la disposer dans un tube. Si il s'avère positif, le patient est alors rappelé par le personnel médical.

Rémi, qui est venu se faire dépister, est convaincu, comme beaucoup de patients, par cette méthode : "On a entendu parler du professeur Raoult et il a dit qu'on pouvait venir se faire dépister à notre libre arbitre. C'est une très bonne chose, je pense qu'on aurait dû le faire plus tôt, cela aurait pu limiter le nombre de décès ou l'instauration du confinement".

