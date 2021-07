Coronavirus : "Faites-vous vacciner !", l'appel d'Irène Frachon aux Français

Elle est celle qui a révélé le scandale sanitaire du Mediator, un adjuvant au traitement du diabète largement détourné comme coupe-faim. Le célèbre pneumologue Irène Frachon s'est exprimée pour la première fois au sujet de la pandémie de coronavirus lundi 5 juillet.

"Ma prise de position publique n'a jamais concerné d'autres affaires que celle du Mediator", indique Irène Frachon dans les colonnes du Parisien. Cependant, la médecin se sent désormais obligée de sortir du silence, alors que "le Mediator et mon nom sont utilisés comme une caution à la défiance et au complotisme sur les réseaux sociaux". "Irène Frachon a donné 15 ans de sa vie pour ce combat et ces empoisonneurs sont toujours là", a-t-elle notamment pu lire.

"Je suis convaincue de la qualité, du sérieux et de l’efficacité des vaccins agréés en France", déclare-t-elle au sujet de la vaccination, "aujourd’hui, beaucoup de gens me font confiance et je leur dis : vous avez une solution, faites-vous vacciner !". Concernant les effets secondaires, "les complications plus sérieuses sont exceptionnelles et les bénéfices du vaccin sont infiniment supérieurs aux risques du coronavirus, il n’y a pas photo", explique Irène Frachon. Cette dernière encourage également les jeunes à recevoir le sérum "pour retrouver une vie sociale, sortir de cette hibernation, qu’on puisse revivre".

Une défiance "très mal placée et délétère"

Selon la pneumologue, "on ne sortira de cette crise que si toute la population se fait vacciner rapidement". Un objectif mis à mal, notamment par les thèses complotistes qui circulent ces derniers mois, par exemple les compagnies aériennes qui refuseraient les personnes vaccinées, une prétendue hausse des AVC liée à la vaccination ou encore les bras de personnes vaccinées devenus magnétiques après l'injection.

"Je ne veux pas que l’affaire du Mediator soit instrumentalisée pour aggraver le drame de la pandémie, cautionner une défiance qui est cette fois, à mon sens, très mal placée et délétère", poursuit la médecin qui indique avoir "suivi de très près les informations sur l'épidémie". "Comme médecin, à l’impuissance des débuts, j’ai accompagné l’espoir et la joie du développement des vaccins", dit-elle, rappelant qu'il n'y a actuellement aucun autre traitement médicamenteux efficace pour lutter contre le coronavirus.