Coronavirus France : le variant Delta fait repartir les contaminations

Le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse en France depuis une semaine, de l'ordre de plus de 27 %. Une hausse très brutale qui s’accélère ces derniers jours. On est passé d'un peu plus de 1.800 cas quotidiens en moyenne il y a deux semaines à plus de 2.300 cas par jour la semaine dernière.

Le variant Delta, très contagieux, continue sa progression fulgurante dans le pays. Il est actuellement responsable d'un tiers des cas de contamination, une augmentation impressionnante de 100 % en sept jours. Pour l'instant, le taux d'incidence reste bas, mais repart très légèrement à la hausse. Il est de 21 cas pour 100.000 habitants, mais il est bien supérieur dans certaines classes d'âge, les plus jeunes, les plus mobiles. Il est de 36 parmi les 20-29 ans, par exemple.

Cela correspond aux tranches d'âge les moins vaccinées. Si l’on prend la tranche des 18-39 ans, ils sont moins de la moitié à avoir reçu au moins une dose. Bien sûr, c'est une population moins à risque de faire des formes graves, mais qui peut contaminer les personnes plus âgées.

Car dans les tranches d'âge les plus élevées, la couverture vaccinale est certes bien meilleure. Mais par exemple, il a encore aujourd'hui un tiers des 65-69 ans, 20 % des 70-74 ans qui ne sont pas complètement vaccinés et qui sont donc vulnérables.

"Il faut se vacciner maintenant pour être protégé à la rentrée", dit Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement alors que la campagne s'essouffle.