Non, les compagnies aériennes n'interdisent pas aux personnes vaccinées de prendre l'avion

Coronavirus : non, les personnes vaccinées ne sont pas interdites de vol

Selon la députée Martine Wonner, les compagnies aériennes interdisent à des personnes vaccinées de prendre l'avion. Une affirmation complètement erronée, sans aucun texte officiel sur lequel s'appuyer. Il s'agit ici d'une vieille intox recyclée par l'élue du Bas-Rhin, connue pour être anti-masque, pro-hydroxychloridrine et anti-vaccin ARN. Cette dernière, devenue une référence dans le milieu complotiste, a même participé au documentaire Hold-Up.

Dans une vidéo publiée dimanche 25 juin et relayée sur les réseaux sociaux, la parlementaire appelle dans un premier temps à la prudence vis-à-vis du vaccin contre le coronavirus. "Il y a même aujourd'hui des compagnies aériennes qui interdisent aux gens qui ont été vaccinés de prendre l'avion", affirme ensuite Martine Wonner, et pourtant. Depuis le printemps et surtout depuis le début du mois de juin, cette fausse information est partout. La chose est d'ailleurs assez simple à repérer, car aucun nom de compagnie aérienne n'est cité.

Interrogé sur le sujet le 4 juin dernier par le journal 20 minutes, l'Association internationale de transport aérien (IATA) assure ne pas être au courant d'une quelconque compagnie qui envisagerait d'interdire les personnes vaccinées. "Nous préconisons que les personnes qui ont été vaccinées soient libres de voyager sans restriction", dit-elle, évoquant ainsi le passe sanitaire. Rien ne figure non plus dans le protocole publié par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, mis à jour le 17 juin.

Une fausse information tout droit venue d'Australie

En fait, Marine Wonner relaye une fausse information venue d'Australie, comme l'explique le journal Le Monde. Nos confrères ont joint la députée qui leur a indiqué avoir repéré l'information à la télévision australienne, notamment sur Sky News. Le 11 juin dernier, l'un des présentateurs de la chaîne d'information en continue expliquait que "dans différentes parties du monde, les compagnies aériennes déconseillent désormais aux personnes vaccinées de prendre l’avion", sans aucune précision. Martine Wonner a donc partagé l'information sans la vérifier.