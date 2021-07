Vaccination obligatoire : "Imposer n'est jamais la bonne solution", estime Philippe Martinez sur RTL

Alors que de nombreuses voix s'élèvent pour rendre la vaccination obligatoire en France, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez a affirmé dans RTL Soir qu'"imposer n'est jamais la bonne solution". Rappelant qu'une partie des Français reste hostile à l'idée de se faire vacciner, le syndicaliste estime qu'"il faut convaincre plutôt que contraindre".

"Tous les salariés ne sont pas complotistes", a lancé Philippe Martinez au moment d'analyser les raisons pour lesquelles certains Français ne vont pas se faire vacciner. "Ceux qui ont été en première ou deuxième ligne pendant la crise sanitaire ont des horaires où ils commencent tôt, ont des journées hachées et travaillent le samedi" a-t-il ajouté, pointant du doigt le fait qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller se faire vacciner.

"Le combat contre la Covid-19 est une cause nationale et quand il y a une cause nationale, on met tous les moyens et donc on autorise les salariés à prendre le temps nécessaire" pour aller se faire vacciner, a suggéré le secrétaire général de la CGT. "Nous avons proposé, dès le mois de février, de donner une demi-journée pour y aller et qu'il y ait des bus de la médecine de travail dans les grands centres commerciaux, qui iraient là où les gens travaillent" a-t-il également mis en avant.