Coronavirus en France : 127 morts, 5.423 cas confirmés... Le point sur la situation

publié le 15/03/2020 à 20:58

Le virus continue de se propager. Santé Publique France a annoncé le nouveau bilan de l'épidémie de COVID-19 : 127 morts, soit 38 de plus que samedi, et 5.423 cas de contamination confirmés depuis le mois de janvier, soit plus de 900 cas supplémentaires en un jour.

Le ministre de la Santé et des solidarités Olivier Véran a ajouté sur France 2 que 50% des personnes qui se trouvaient actuellement en réanimation, 400 en tout, étaient âgées de moins de 60-65 ans. Cette hausse du nombre de morts et des contaminations est la plus importante enregistrée en France depuis l'apparition du virus sur le territoire.

"La sortie que nous allons annuler, la soirée que nous n'allons pas faire avec des amis, a déclaré Olivier Véran ce dimanche. Tout cela est déterminant pour la santé des Français".

Des experts sondés "surement mardi" pour le second tour des municipales

Ce samedi 14 mars, le pays est passé au stade 3 de l'épidémie et Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé la fermeture de tous les lieux non-essentiels accueillant du public, tels que les restaurants, les cafés ou les cinémas.

Conséquence de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement annoncées par le gouvernement : les Français ont déserté les bureaux de vote dimanche lors du 1er tour des élections municipales. Le ministre de la Santé a annoncé que les experts seraient sondés, "surement mardi", pour savoir si le second tour des municipales pourrait se tenir.