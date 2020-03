Coronavirus : la France passe désormais au stade 3 de l'épidémie

Édouard Philippe et Jérôme Salomon lors du point presse de ce samedi 14 mars.

publié le 14/03/2020 à 20:32

La France est désormais au stade 3 de l'épidémie du nouveau coronavirus, qui correspond à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire, a annoncé ce samedi 14 mars le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

"Nous sommes face à une épidémie débutante et rapide sur le territoire national, nous sommes donc désormais en stade 3", a-t-il déclaré au cours d'un point presse. Plus de 830 nouveaux cas de patients infectés par le nouveau coronavirus ont été détectés en France, portant le total des cas à 4.500 depuis le début de l'épidémie, qui a pour l'heure fait 91 morts dans le pays, a-t-il annoncé.

Ce sont 12 décès supplémentaires par rapport à la veille, et "plus de 300 cas graves" sont en réanimation, a-t-il poursuivi. Le premier ministre Édouard Philippe, qui a pris la parole un peu plus tôt, a annoncé la fermeture des lieux non-essentiels à la vie quotidienne, à savoir les restaurants, les cafés, les discothèques ou encore les commerces, jusqu'à nouvel ordre.