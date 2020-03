Coronavirus : la liste des pays qui refusent les ressortissants français

publié le 15/03/2020 à 19:39

L'Allemagne a annoncé ce dimanche 15 mars qu'à compter de demain, lundi 16 mars, des contrôles aux frontières seront renforcés. Si le passage des camions de marchandise et des travailleurs transfrontaliers seront permis, l'objectif est d'éviter toutes les circulations et déplacements non nécessaires.

En Europe, le Danemark, la Pologne, la Slovaquie, l'Ukraine et Chypre ont fermé leurs frontières à tous les étrangers. La République tchèque ferme les siennes à compter de ce lundi 16 mars. La Norvège devrait fermer ses ports et aéroports. Malte et l'Autriche ont suspendu les vols en provenance de France (entre autres), sachant que l'Autriche impose des contrôles sanitaires à l'entrée sur le territoire.

En Amérique, les États-Unis barrent l'accès à tous les étrangers ayant séjourné dans l'espace Schengen dont la France fait partie. La Colombie et le Guatemala refusent l'entrée de personnes ayant séjourné en France entre autres. Le Salvador a fermé ses frontières à tous les étrangers La Jamaïque interdit les Français d'entrée sur le territoire. Le Paraguay, le Pérou, la Bolivie et le Venezuela ont supprimé les vols directs avec l'Europe. L'Argentine impose une quarantaine de 14 jours aux ressortissants français.

Asie

L'Inde a suspendu presque toutes les délivrances de visa, empêchant les étrangers de rentrer. Le Vietnam, le Sri Lanka et Singapour refusent entre autres les personnes en provenance de France. La Mongolie a suspendu les vols et trains internationaux. Les vols avec la Russie sont limités, et les Français sont soumis à un isolement de quatorze jours systématiques. Le Kazakhstan et le Kirghizstan ont fermé les frontières aux Français.



La Turquie et l'Arabie Saoudite ont suspendu ses vols avec la France entre autres. La Jordanie, le Quatar et le Liban interdisent l'accès aux personnes en provenance de France entre autres, à l'exception de leurs ressortissants. Israël refuse les étrangers qui ne peuvent prouver qu'ils sont en mesure de rester en isolement deux semaines. Oman a suspendu tous les visas touristiques pour les étrangers. La quasi-totalité des compagnies aériennes internationales ont annulé les liaisons avec l'Iran.

Afrique

Le Maroc a suspendu les vols et les bateaux en provenance de France. La Tunisie a fermé ses frontières maritimes et imposent un isolement de deux semaines aux étrangers. Le Soudan du Sud annule tous les vols en provenance des zones touchées.