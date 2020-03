Coronavirus : Carla Bruni fait son mea culpa après son "navrant trait d'humour"

publié le 15/03/2020 à 19:14

Ces quelques images capturées le 28 février par les caméras de TMC et qui refont surface maintenant, Carla Bruni aurait bien aimé s'en passer. On y voit l'ancienne première dame, lors de la Fashion Week parisienne lancer à Sidney Toledano, le PDG de LVMH : "On est de la vieille génération nous, on n'a peur de rien, on n'est pas féministes, on ne craint pas le coronavirus, nada !". Le tout alors que la France se trouvait au début de l'épidémie de Covid-19, qui avait à ce moment-là officiellement contaminé 57 personnes dans le pays et tué 2 malades.

L'extrait diffusé dans l'émission 5 minutes de mode montre également Carla Bruni faire des bises et faire semblant de tousser sur les gens qui l'entourent. Une scène qui a heurté de nombreux internautes, dans le contexte actuel. "La laideur d'esprit dans son paroxysme", pouvait-on lire sur Twitter, quand d'autres pointaient du doigt "un manque d'empathie pour nos amis italiens", sachant que la mannequin et chanteuse est elle-même d'origine italienne.

Face à la polémique, l'épouse de Nicolas Sarkozy a fait son mea culpa sur son compte Instagram, reconnaissant "le mauvais goût" de sa "blague". Il nous arrive parfois de faire des plaisanteries de mauvais goût. Pour amuser la galerie, pour faire le show... Sur le moment, dans un certain contexte, dite à une certaine personne, la blague n'a aucune signification. Elle est idiote mais légère et n'a aucune incidence. Sortie de son contexte, la blague peut devenir une ignominie", commence l'artiste.

Avant de présenter ses excuses, tout en mettant en cause le montage de l'émission : "J'ai malheureusement récemment fait preuve d'humour déplacé et cette maladresse a été filmée sans que je ne le réalise. Un savant montage vidéo a délibérément donné un caractère ignoble à ce navrant trait d'humour. Je tiens à présenter mes regrets à tous ceux qui ont vu cette vidéo et ont été atterrés par son contenu. Je tiens aussi à préciser qu'elle ne reflète en rien mes sentiments réels".

Carla Bruni a terminé sa publication, postée en français et en italien en souhaitant "bon courage à tous, par ces temps bien difficiles".