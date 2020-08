Coronavirus : deux Chinois positifs après avoir guéri une première fois

publié le 13/08/2020 à 16:32

Avoir le coronavirus une première fois ne protège-t-il pas contre une deuxième infection ? Depuis le début de la crise sanitaire, la question de l'immunité des personnes contaminées se pose. Ces derniers jours, deux personnes ont été testées positives en Chine pour la deuxième fois, plusieurs mois après leur guérison.

La première personne est une femme de 68 ans, qui avait déjà contracté le virus six mois plus tôt. Malgré sa guérison, elle a de nouveau été testée positive dimanche 9 août. L'autre est un homme qui avait été malade en avril, et qui a été reconnu positif à la Covid-19 lundi 10 août. Il ne présente toutefois pas de symptômes, rapporte l'agence Bloomberg.

Les deux patients et leurs proches ont été placés à l'isolement, ont indiqué les autorités locales.

Il est toujours difficile de déterminer aujourd'hui à quel point le fait d'avoir eu le virus une première peut protéger d'une nouvelle infection. Certaines études ont montré que le nombre d'anticorps développés pendant la maladie chutait drastiquement, et rapidement. D'autres suggèrent que les cas positifs pourraient l'être en raison de "vestiges" de virus mort.

Enfin, le fait que des patients déclarent des symptômes pendant plusieurs mois après leur contamination pose la question de la durée réelle de la maladie. De quoi alimenter les travaux de la communauté scientifique.