publié le 12/05/2020 à 14:16

"J'ai l'impression qu'on a confiné beaucoup plus durement, beaucoup plus violemment en France que partout ailleurs". Pierre Gattaz, l'ancien patron du Medef et actuel président de Business Europe, lobby qui défend les intérêts des entreprises privées auprès des institutions européennes, tire la sonnette d'alarme quant aux conséquences économiques des mesures de confinement : "C'est ça qui pose un problème aujourd'hui".

À en croire l'ancien dirigeant de l'entreprise Radiall, la France souffre plus de la crise du coronavirus que les pays nordiques ou l'Allemagne. "Le coronavirus a coupé l'Europe en deux avec d'un côté l'Allemagne et les pays nordiques, et de l'autre la France et l'Europe du Sud. Et cette différence s'explique par des raisons économiques et sociales", a-t-il expliqué à BFM Business.

Chute de 6,3% du PIB allemand

Ces pays "ont une économie qui marche bien avec des taux de chômage faibles, 3, 4 ou 5%. Deuxièmement, ils ont un système industriel qui leur a permis de faire des masques, de faire des médicaments, de faire des gels, des systèmes de réanimation avant les autres parce qu'ils ont un tissu industriel très fort", analyse Pierre Gattaz.

Malgré tout, le gouvernement allemand s'attend à la plus grave récession économique qu'a connu le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, a averti le ministre de l'Économie du pays le 29 avril dernier. Le PIB allemand pourrait bien chuter de 6,3 % cette année. En France, la baisse pourrait être plus accentuée encore, autour de 8%, a estimé la Commission européenne.