Coronavirus : le masque obligatoire au travail est-il la prochaine étape ?

publié le 13/08/2020 à 08:14

Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé : il veut voir comment généraliser le port du masque sur le lieu de travail. Ces derniers jours, nombreuses sont les grandes villes à avoir imposé son utilisation en plein air et la question des entreprises se pose de plus en plus.

Toutefois, le sujet est délicat puisqu'il n'y a pas deux lieux de travail qui se ressemblent et également, car le patronat se méfie d'un protocole qui serait trop systématique. Néanmoins, si la question des entreprises est étudiée, c'est parce que selon Santé Publique France, 22 % des clusters signalés début août se trouvaient dans des entreprises, dont la moitié d'entre eux IDF.

Si l'on se rappelle des clusters dans les abattoirs, sont aussi pointés du doigt aujourd'hui les open spaces dans les entreprises, où il n'est pas toujours facile de respecter les gestes barrières. Des cas de coronavirus avaient notamment été recensés à CMA CGM à Marseille.

Port du masque déjà obligatoire chez PSA et Engie

Le gouvernement devrait ainsi lancer, la semaine prochaine, une consultation avec les partenaires sociaux sur le sujet du port du masque au travail. Rappelons que le protocole avait déjà été assoupli au début de l'été. L'exécutif avait effectivement abandonné le principe des 4m2 par salariés, préférant adopter de simples règles de distanciation.

François Asselin, le président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME), a rappelé que le port du masque était déjà obligatoire dans certaines entreprises quand la distanciation sociale n'est pas possible.

Celui-ci est également obligatoire dans des grandes entreprises telles que PSA ou Engie. Les employés doivent porter le masque, et ce, même lorsqu'ils sont à leur poste. Des contrôles sont fréquemment effectués afin de vérifier le bon respect des consignes.