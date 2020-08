"La production latino-américaine sera prise en charge par l'Argentine et le Mexique et cela permettra un accès rapide et efficace pour tous les pays de la région", a expliqué le président argentin.

publié le 13/08/2020 à 02:37

L'Argentine et le Mexique vont prendre en charge la production et la distribution en Amérique latine, sauf au Brésil, du futur vaccin contre le coronavirus, élaboré conjointement par le laboratoire AstraZenaca et l'université d'Oxford, a annoncé le président argentin Alberto Fernandez, le 12 août.

"Le laboratoire AstraZeneca a signé un accord avec la Fondation Slim (une ONG créée par le magnat des affaires mexicain Carlos Slim NDLR) pour produire entre 150 et 250 millions de vaccins destinés à toute l'Amérique latine à l'exception du Brésil, qui seront disponibles pour le premier semestre 2021 et seront répartis équitablement entre les pays à la demande des gouvernements", a dit le dirigeant en conférence de presse.

"La production latino-américaine sera prise en charge par l'Argentine et le Mexique et cela permettra un accès rapide et efficace pour tous les pays de la région", a ajouté Alberto Fernandez.

Vendu à prix coûtant

"Notre objectif, c'est d'apporter le vaccin à tout le monde, on a un objectif qui est également de le faire sans profit, c'est-à-dire qu'on va apporter le vaccin à prix coûtant à toutes les géographies du monde", a déclaré sur RTL Pascal Soriot, directeur général du laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca. "À prix coûtant ça va être à peu près 2,5 euros à l'unité", a-t-il ajouté.

L'efficacité du vaccin en test chez AstraZeneca doit encore être établie dans un essai de phase 3, sur un nombre de participants plus important, avant d'envisager la production et la commercialisation à grande échelle.

La course au vaccin est plus que lancée. Le président Donald Trump a annoncé le 11 août un contrat de 1,5 milliard de dollars pour la livraison de 100 millions de doses du sérum expérimental de la biotech américaine Moderna, le sixième contrat de ce genre depuis mai.