Coronavirus et confinement : comment renforcer son système immunitaire

publié le 20/04/2020 à 17:00

Notre système immunitaire nous permet de combattre les microbes, virus et parasites et de détruire les cellules de notre organisme qui se mettraient à dérégler. S'il est particulièrement important d'en prendre soin toute l'année, il l'est encore plus en cette période d'épidémie de coronavirus.

Le système immunitaire dépend de notre génétique, mais notre façon de vivre et notre hygiène de vie influent énormément sur ce dernier. Bien manger, bien dormir et bien bouger sont les trois piliers d'un bon système immunitaire. Mais d'autres facteurs rentrent également en compte.

Il est ainsi très important de savoir gérer son stress, particulièrement en cette période. Car plus l'on est stressé, plus notre système immunitaire est perturbé, et va moins bien fonctionner. Apprenez à canaliser votre stress, en pratiquant du sport ou des exercices de respiration par exemple.

Manger sainement

Une alimentation saine permet de bien entretenir et de renforcer le système immunitaire qui a besoin de fibres et de vitamines. Évitez les plats transformés et privilégiez les fruits, les légumes. Il est également important d'avoir une alimentation équilibrée : vous pouvez consommer de la viande, du poisson et des produits laitiers mais à des doses raisonnables.

Enfin, l'alcool est à consommer avec modération. Ce dernier est connu pour perturber complètement le système immunitaire.

Bien dormir

Avec un bon sommeil, les paramètres du système immunitaire partent dans le bon sens. À l'inverse, si on dort insuffisamment ou qu'on dort mal, le système immunitaire est affaibli. En cette période de confinement où l'horloge biologique peut être perturbée, il est important de conserver un rythme pour faire de bonnes nuits et limiter les insomnies.

Faire du sport

Le sport booste les défenses immunitaires et il est important de pratiquer une activité sportive régulièrement. Il est, pour beaucoup, plus compliqué de pratiquer en cette période de confinement, mais il est conseillé de continuer puisque l'on a tendance à bouger beaucoup moins qu'en période normale.

Il existe des applications de fitness et de musculation qui permettent de pratiquer chez soi, et des exercices simples à pratiquer quotidiennement accessibles en intérieur.