publié le 12/01/2021 à 07:21

La vaccination pour les plus de 75 ans commencera donc la semaine prochaine, mais il va être possible de prendre rendez-vous dès le jeudi 14 janvier. La prise de rendez-vous sur internet pourra se faire par l'intermédiaire de trois plateformes bien connues du grand public : Doctolib, Keldoc et Maiia. Si le nom du centre est connu, il suffit de taper son nom directement sur la plateforme et ensuite plusieurs créneaux seront proposés. Cela fonctionne exactement comme la prise de rendez-vous avec un médecin. La seule condition est d'avoir plus de 75 ans.

Une fois le rendez-vous pris, il est bien confirmé. C'est le centre qui débloque les créneaux en fonction des doses qu'il reçoit. Un nombre multiple de cinq ou six rendez-vous par jour en fonction des injections prévues sur chaque flacon. Il sera possible de prendre rendez-vous via Doctolib pour la deuxième dose.

L'avantage de ces plateformes, c'est qu'elles rappellent l'horaire du rendez-vous par mail ou SMS pour ne pas oublier de se rendre dans le centre choisi. Dans le contexte actuel, il serait mal venu, sauf cas de force majeur, de se déplacer car chaque dose compte.

Certains établissements hospitaliers et certains centres proposent les prises de rendez-vous directement sur leur site, ainsi que par téléphone à partir du jeudi 14 janvier normalement. Dès aujourd'hui, il est possible d'aller sur le site "santé.fr" pour connaître le centre le plus proche de chez soi. Pour ceux qui ne sont pas équipés d'ordinateur, un numéro national sera mis en place cette semaine.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le variant britannique inquiète les autorités. Six cas sont avérés à Marseille, deux à Lille et trois autres à Cholet, au sein d'une même famille dont l'un des membres a dû être hospitalisé. C'est une menace à prendre très au sérieux selon Arnaud Fontanet membre du Conseil scientifique.

Restrictions sanitaires - Face la situation épidémique, les rumeurs d'un reconfinement total se font de plus en plus pressantes. "Il ne doit être envisagé qu'en dernier recours" estime Jean Castex. Le Premier ministre étudierait la piste d'un couvre-feu national dès 18 heures étendu à tous les départements.

Vaccination - Le nombre de personnes vaccinées en France augmente chaque jour. 138.000 se sont déjà vues injecter le traitement de Pfizer et BioNtech.