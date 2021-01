Coronavirus : non, la vaccination ne sera pas obligatoire au travail

publié le 06/01/2021 à 12:21

Contrairement à ce qu’affirment beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, il ne sera pas obligatoire de se faire vacciner contre le coronavirus pour travailler en entreprise.

C’est une fausse information qui tourne depuis décembre. Le 24 novembre dernier, dans son allocution aux Français, Emmanuel Macron assurait que la vaccination ne sera pas obligatoire. Début décembre sur CNews et Sud-Ouest, Élisabeth Borne, ministre du Travail, insistait : "Le président de la République a dit clairement que cela ne serait pas une vaccination obligatoire, donc les entreprises ne pourront pas exiger cela de leurs salariés." "Une entreprise ne peut imposer le vaccin", avait-elle aussi ajouté.

Malgré ça, de très nombreuses discussions ont eu lieu sur le sujet au cours des fêtes de fin d’année et, sur les réseaux sociaux, la récolte n’en finit plus. "Hors de question que j’aille travailler vacciné", "pas de vaccin, pas d’emploi, "vu que personne n’aime le vaccin, ils ne sont pas près de faire baisser le chômage", explique un internaute avec beaucoup d’à-propos… Mais on peut retourner cette idée dans tous les sens, la vaccination n’est pas et ne sera pas obligatoire en entreprise. Le coronavirus ne fait pas exception.

La vaccination en entreprise est régie par le code du Travail et un certain nombre de textes. Et notamment par la "lettre circulaire du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu de travail par les médecins du travail". Cette circulaire remplace une précédente, la TE 25-74 du 14 mai 1974, relative à la vaccination en milieu de travail. L’employeur peut avertir de la possibilité de vaccination mais ne peut en aucun cas obliger les salariés à s’y conformer.

Bientôt un fichier des salariés vaccinés ?

Seule la loi pourrait donner à la vaccination un caractère obligatoire donc, dans les prochains mois, un employeur ne pourra pas refuser le retour sur site d’un salarié en télétravail s'il n’est pas vacciné. Certaines professions exigent le vaccin mais c’est encadré par le code de Santé publique L.311-4 et 312-1. On trouve les professions de santé mais également les services funéraires, les policiers, personnels d’administration pénitentiaires, éboueurs, vétérinaires, blanchisseurs, des dispositions prises bien avant le coronavirus et qui n’ont pas vocation, pour l’instant, à être généralisées.

Certains craignent la création d'un fichier de salariés vaccinés. C’est l’interrogation actuellement puisque le gouvernement souhaite associer les entreprises à la campagne de vaccination. Une ordonnance du 2 décembre 2020 précise que les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'État. Concernant une éventuelle création d'un fichier indiquant quels salariés ont été vaccinés, Élisabeth Borne n'y est pas favorable : "Il faut qu'on garde les principes du volontariat et du secret médical", a-t-elle indiqué sur France télévisions.