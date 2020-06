publié le 17/06/2020 à 11:22

Devenez des acteurs à part entière de la santé publique en aidant la recherche. Et l’exploit, c’est que je vous propose d’aider la recherche sans débourser le moindre centime. Vous qui êtes des auditeurs attentifs et fidèles de RTL, vous avez sans doute remarqué que je cite régulièrement, à l’appui de mon propos, des études ou des expériences menées par tel ou tel institut, telle ou telle université.

Et régulièrement, je cite l’Inserm. Derrière cet acronyme, se cache l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, un organisme public, entièrement dédié à la santé humaine et au progrès des connaissances. Et cet organisme s’intéresse actuellement aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Les chercheurs travaillent notamment sur le confinement dont ils pressentent qu’il a fait évoluer nos rapports sociaux, nos comportements et nous a marqués psychologiquement. Le questionnement est multiple.

Savoir pour mieux anticiper

Certains chercheurs se penchent sur la détresse psychologique provoquée par le confinement. D’autres tentent de comprendre s’il a engendré des problèmes physiques particuliers. D’autres encore se demandent si le confinement a changé notre rapport au temps, influé sur la qualité de notre sommeil ou modifié nos rêves.

Vous le voyez, les pistes suivies par la recherche sont nombreuses (je ne vous ai donné que quelques exemples) et répondent à un raisonnement simple : plus le savoir est dense, mieux on peut anticiper les problèmes de santé publique. Mais alors comment pouvons-nous aider les chercheurs ? Tout simplement en allant sur le site internet de l’Inserm et en répondant aux questionnaires qui vous sont proposés.

Le travail des chercheurs repose, en partie, sur ce qui remonte du terrain. En consacrant quelques minutes aux questionnaires qui figurent sur le site (un questionnaire correspond à un thème et vous pouvez choisir le thème qui vous chante ou même plusieurs si vous vous sentez concerné), vous aiderez les chercheurs et ce sera un juste retour des choses puisque les chercheurs, eux, font tout ça pour vous aider.

Les données personnelles respectées

On peut aider de manière anonyme. C’est même le principe. Les questionnaires proposés respectent la législation en vigueur et votre vie privée. On ne vous demandera jamais votre identité, le numéro d’identification de votre ordinateur ne sera jamais relevé, vous êtes et resterez anonyme, quelles que soient vos réponses. D’ailleurs vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions.

Par ailleurs, comme avec la feuille d’impôts, vous pouvez choisir de répondre en plusieurs fois. Au moment où se profilent les grandes vacances, je me dis que vous aurez peut-être un peu de temps à consacrer à des gens, les chercheurs, qui, eux, consacrent tout leur temps à votre santé.