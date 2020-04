publié le 01/04/2020 à 19:25

C’est désormais une évidence. L’allègement des mesures de confinement pourra difficilement se faire sans un dépistage massif de la population ni sans être accompagné par une application mobile pour surveiller la progression de l’épidémie et éviter de voir surgir une nouvelle vague de contaminations. Car en attendant la conception d’un vaccin ou d’un traitement cliniquement éprouvé, le virus continuera de circuler sur le territoire pendant plusieurs mois.

Alors que certains pays ont mis en place des pratiques plus ou moins intrusives pour pister la population par le biais du GPS, la France réfléchit encore à la meilleure solution à adopter pour trouver l’équilibre entre l'efficacité opérationnelle et le respect des droits des citoyens. "Des contacts sont en cours afin de mieux comprendre les solutions technologiques retenues par nos partenaires et évaluer leur intérêt sanitaire", indique le cabinet du secrétaire d’Etat au Numérique Cédric O. à RTL.fr.

Les autorités lorgnent notamment du côté de Singapour où le gouvernement local a mis en place une application baptisée TraceTogether. Cette dernière utilise le Bluetooth pour détecter les smartphones situés à proximité d’un utilisateur dans un rayon de quelques mètres, le périmètre au sein duquel les contacts avec un malade du Covid-19 peuvent potentiellement conduire à une contamination.

Les smartphones détectés à côté d’un utilisateur malade alertés

Lorsqu'un internaute s'enregistre comme atteint de la maladie, l’application peut remonter ses déplacements et alerter les smartphones qui ont eu des contacts rapprochés avec lui qu’ils sont désormais des personnes à risque et qu’ils doivent se mettre en quarantaine pour interrompre rapidement la création de nouvelles chaînes de transmission du virus.

En plus d’être moins gourmande en énergie qu’un suivi GPS, l’application singapourienne a l’avantage d’être plus respectueuse de la vie privée des citoyens en associant un identifiant anonyme unique à chaque smartphone, mais aussi en chiffrant et en traitant localement les données sur chaque appareil.

Préconisée par des scientifiques de l’université d’Oxord, cette approche est également suivie de près par l’Allemagne qui pourrait lancer une application de suivi des personnes contaminées basée sur le Bluetooth aux alentours du 16 avril, selon des sources gouvernementales citées par Reuters.



Une application en France dans les prochaines semaines ?

Pour produire des résultats et générer une forme d’immunité collective numérique, de telles applications devront cependant être adoptées massivement par la population. Par les deux tiers du public, selon Les Echos, qui explique qu’en France, "l’exécutif pourrait parfaitement conditionner la levée du confinement au fait qu’un pourcentage suffisamment significatif de Français utilise l’application".

Le quotidien économique assure qu’une application de ce type sera lancée dans l’Hexagone dans les prochaines semaines, une fois que le pouvoir aura éclairci certaines zones d’ombres, comme les modalités de déclaration d’une personne malade dans l’application ou la question de la distance et de la durée des contacts rapprochés avec une personne contaminée permettant d’estimer qu’un utilisateur est désormais à risque.