publié le 13/06/2021 à 14:11

Merci à tous ceux qui ont donné leur sang et bienvenue aux futurs donneurs. Voilà à peu près l'objectif de la journée mondiale du donneur de sang qui se déroulera le lundi 14 juin. D'après l'OMS, toutes les deux à trois secondes, quelqu'un à travers le monde a besoin de sang. Grâce aux dons chaque année, les transfusions de sang et de produits sanguins permettent de sauver des millions de personnes. Rien qu'en France, on estime à un million par an le nombre de malades soignés grâce à ces dons.

Il existe plusieurs types de dons. On peut donner son sang, pour cela il faut compter en tout une heure, de l'accueil à la sortie, dont 10 minutes de prélèvement. Ce type de dons est ouvert à tout adulte de 18 à 70 ans, qui pèse au moins 50kg. Ils est nécessaire de respecter un délai de huit semaines entre chaque don. Pour les femmes, pas plus de quatre dons par an et six pour les hommes.

On peut aussi donner uniquement son plasma ou ses plaquettes. Dans ce cas-là, il faut peser plus de 55kg et avoir entre 18 et 65 ans. Il faut également prévoir un peu plus de temps, le prélèvement est plus long, entre 1h et 1h30. Mais il est possible d'en donner plus souvent dans l'année.

Les conditions pour faire un don en pleine pandémie

Même si l'on a contracté le coronavirus, il reste possible de donner son sang. Toutefois il faut attendre 14 jours après la disparition des symptômes. Si vous êtes testé positif mais asymptomatique, il faut alors attendre 28 jours après le test par mesure de précaution. Si vous êtes cas contact, il faut attendre 14 jours après le contact sauf si avez un test PCR négatif.

Si vous venez de vous faire vacciner, vous pouvez donner à tout moment, même à la sortie du centre de vaccination.

L'impact de la crise sanitaire sur les dons

La pandémie de Covid-19 a touché les dons du sang, principalement pendant les périodes de déconfinement. Les dons reposent beaucoup sur les collectes mobiles qui viennent en entreprise ou sur les campus d'université. Mais avec le télétravail le nombre de collectes a chuté de 4.000, en 2010, à 1.500 en 2020. Évidement, ça se ressent sur les dons.

Les besoins sont restés plutôt stables, sauf au tout début du premier confinement lorsque de nombreuses opérations chirurgicales avaient été déprogrammées. Les besoins avait alors baissé mais ils sont très vite remontés.