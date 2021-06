Coronavirus : peut-on donner son sang quand on a été vacciné ?

publié le 09/06/2021 à 15:30

L'Etablissement français du don du sang (EFS) appelle en ce moment aux dons. Après les jours fériés de mai et avec le déconfinement, il constate une baisse importante des réserves de sang et une chute de la fréquentation de ses collectes. Il parle d'ailleurs d'une situation "très fragile, en particulier sur les groupes sanguins O et B". "10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients", précise l'EFS.

Si vous voulez donner votre sang mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir, vous pouvez consulter les contre-indications sur le site de l'EFS. Et si certains vaccins comme celui contre la fièvre jaune ou le ROR (rougeole, rubéole, oreillons) nécessitent un délai de quatre semaines avant de pouvoir donner son sang, sachez que ce n'est pas le cas pour la plupart des vaccins contre le coronavirus. En effet, cela ne concerne que les vaccins vivants atténués.

Un délai pour les vaccinés hors UE

Actuellement, en France, il existe deux vaccins à ARN messager, ceux de Pfizer et Moderna. L'Etablissement français du don du sang confirme que cette technologie ne pose pas de problème pour le don du sang. Les deux autres, ceux d'AstraZeneca et Janssen, fonctionnent grâce à un vecteur viral non réplicatif, ne posent pas non plus de problème. Le Haut conseil de santé publique recommandait dans un avis du 2 février "qu’aucune exclusion, même très provisoire, ne soit effectuée pour un don de sang, d’organes, de tissus ou de cellules par les sujets récemment immunisés par de tels vaccins".

Seules les personnes ayant été vaccinées en dehors de l'Union européenne ou dans le cadre d’un essai vaccinal peuvent se voir dans l'obligation de respecter un délai de 28 jours avant de donner leur sang.

Si vous avez été testé positif à la Covid-19 ou si vous êtes cas contact, vous devez aussi attendre 14 jours après la disparition des symptômes ou après le dernier contact pour pouvoir donner votre sang, ou disposer d'un test PCR négatif.