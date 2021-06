publié le 13/06/2021 à 08:59

Pendant de longues minutes le stade de Copenhague a craint le pire samedi. En plein match de poule contre la Finlande, le milieu de terrain danois Christian Eriksen s'est effondré alors qu'il recevait la balle. Inerte, il a rapidement été pris en charge par les secours qui lui ont fait un massage cardiaque avant même de l'évacuer. Le pire a finalement été évité, le joueur est hospitalisé et se trouve dans un état stable.

"Ce sont des accidents très graves, qui sont peu nombreux. Il faut savoir que plus de 90% des malaises chez le sportif jeune sont d'origine cardiaque. Dans la majorité des cas, c'est un problème de rythme cardiaque : le cœur qui s'emballe", explique le professeur Said Ghostine, cardiologue, contacté par RTL.

"Cela provoque du malaise simple jusqu'à la mort subite. C'est un emballement par fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire. Cela arrive sur des malformations cardiaques qui parfois n'ont pas été détectées. On peut ne pas les détecter sur des check up de cardiologie au niveau des fédérations", poursuit le docteur. Malgré cet incident, le match a repris un peu plus tard, à la demande des joueurs. Le Danemark s'est finalement incliné 1 but à 0.

