Coronavirus : le port du masque sera-t-il obligatoire dans les entreprises ?

et Sarah Belien

publié le 16/07/2020 à 18:01

Le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès "la semaine prochaine", a annoncé Jean Castex ce jeudi 16 juillet. Ce décret devra préciser les lieux dans lesquels il devra s'appliquer dans les prochains jours.

Si la liste n'est encore établie, on sait d'ores et déjà que le décret devrait s'appliquer aux commerces, services publics, banques, casinos, théâtres et cinémas. En ce qui concerne les entreprises, celles qui ne reçoivent pas de public n'entreront pas dans le cadre du décret. C'est un protocole sanitaire qui y régit le port du masque. Ce sera donc géré au cas par cas. À l'inverse, les sociétés recevant du public à l'accueil par exemple, devraient être concernées.

Les entreprises devraient tout de même continuer à respecter les protocoles sanitaires établis lors du déconfinement. Ainsi, le masque ne serait pas obligatoire si les distanciations sociales sont respectées, à savoir des espacements des postes de travail, des décalages d'horaires ou encore le renouvellement de l'air dans les pièces.