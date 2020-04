Coronavirus : comment utiliser et laver son masque “grand public” ?

publié le 28/04/2020 à 06:55

Les pharmacies ont de nouveau le droit de vendre des masques "grand public", et ce depuis ce lundi 27 avril 2020. Un arrêté publié au Journal officiel permet en effet aux officines de proposer à leurs clients des masques alternatifs de production industrielle ou artisanale anti-projection.

Ce type de masques peuvent être utilisés pendant quatre heures maximum, mais pas forcément d'affilée. Il est en effet possible de le porter une heure et l'enlever, avant de le remettre sur son visage pendant trois heures. Il est toutefois fondamental d'ôter le masque très précautionneusement et ne toucher que les attaches. Le mieux est de l'accrocher afin qu'il ait le moins de contacts possible avec d'autres surfaces.

Ces masques doivent être suffisamment solides pour résister au minimum à cinq lavages. C'est-à-dire que le tissu ne doit pas se déformer au lavage tandis que les attaches doivent être robustes. Les consignes pour nettoyer l'équipement sont très strictes : il faut le laver à 60°C pendant 30 minutes. Quant au séchage, il doit intervenir dans les deux heures qui suivent le passage en machine. Si vous ne disposez pas de sèche-linge, il est préférable d'utiliser un sèche-cheveux plutôt que de sécher le masque à l'air libre.

Le prix d’un masque grand public à 5 euros vous semble-t-il raisonnable ? Oui

Non

Ne se prononce pas