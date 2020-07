Coronavirus : doit-on apporter un masque lorsqu'on fait les soldes ?

publié le 15/07/2020 à 16:52

Le masque va devenir obligatoire dans tous les lieux publics clos à partir du 1er août prochain, a annoncé Emmanuel Macron ce mardi 14 juillet. Ce mercredi 15 juillet, invité de RTL, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie chargé des petites et moyennes entreprises (PME) Alain Griset estime qu'il "faut que chaque Français puisse venir dans les commerces avec son masque."

"Ce matin, à Fontainebleau, j'ai posé la question, et les commerçants disaient : 'Le cas échéant, on a des petites réserves', détaille Alain Griset. Mais le principal est que chacun puisse venir avec son propre masque."

Interrogé sur le choix de ne mettre en place l'obligation qu'à partir du 1er août, le ministre chargé des PME explique : "Il y a naturellement un certain nombre de problématiques administratives à régler. Je ne peux que proposer aux artisans, aux commerçants, à leurs clients, de porter leur masque. On est sur deux objectifs : la sécurité sanitaire et la reprise économique."

"Dans l'activité économique, la confiance est fondamentale. On voit qu'il y a des doutes encore actuellement. Les masques doivent servir à ça, estime Alain Griset. Chaque Français a une partie de la clef en main dans la reprise de l'activité. Pour ceux qui ont mis de l'argent de côté, il faut que chacun fasse un geste citoyen qui contribuera à reprendre une activité et éviter du chômage."