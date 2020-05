publié le 04/05/2020 à 09:51

La date du 11 mai approche, et l'espoir du déconfinement est dans toutes les têtes. Les commerces s'organisent à une réouverture prochaine, tout comme les dentistes. Les cabinets sont fermés depuis le début du confinement et seules les urgences sont traitées.

"Je suis confiant, je pense que nous pourrons ouvrir dans des conditions optimales de sécurité pour nos patients et pour nous même", déclare Thierry Leprince, secrétaire général du syndicat Union Dentaire pour l'Île-de-France. Si le dentiste admet ne pas avoir encore été livré en masques, il se dit "très optimiste" pour que le 11 mai, les cabinets en soit équipés. "En revanche ce qui a été très compliqué et qui reste compliqué ce sont les gardes, la permanence de soin, que nous avons dû assurer depuis le 17 mars, et qui pour cette semaine qui commence, est encore en situation de pénurie", alerte le dentiste.

"Une fois que la fermeture des cabinets a été décidée, le Conseil National de l'Ordre a pris en charge la permanence de garde avec des régulateurs", explique Thierry Leprince, qui souligne que "dans le département des Hauts-de-Seine, vous avez 1.500 dentistes, pour une population de 1,3 million habitants environ. Il n'y avait la possibilité d'assurer que quatre cabinets, ouverts avec des masques, par jour", regrette Thierry Leprince, qui souligne que cette capacité d'accueil moindre n'a permis de s'occuper que des urgences. "Dans le département, il y avait 280 à 300 appels par jour et les régulateurs adressaient 90-95 patients à ces quatre chirurgiens dentistes qui ne pouvaient pas en voir plus".

Les dentistes lancent un appel aux masques FFP2

"C'est pour cela qu'on s'indigne aujourd'hui de voir que des masques seraient ou vont être mis en vente en quantité industrielle alors que nous, on en a tant manqué jusqu'à aujourd'hui", dénonce celui qui était de garde tout le mois d'avril, en faisant référence aux grandes surfaces qui peuvent dès aujourd'hui vendre des masques. "Je remercie les grandes surfaces de mettre en vente des masques dits chirurgicaux ou des masques en tissus (...) mais d'apprendre que ces grandes surfaces pourraient vendre des masques FFP2 ça par contre cela m'indigne, car ces masques FFP2 nous en avons cruellement manqués et nous n'en avons pas suffisamment pour les gardes de cette semaine".

La crainte de Thierry Leprince est de voir arriver des patients dans un état dentaire grave au moment du déconfinement, des patients qui auraient nécessité une prise en charge plus rapide et des soins plus conséquents. "Il faut absolument que nous puissions recevoir l'ensemble des patients en urgence", qui nécessitent un geste médical.

Le secrétaire général d'Union Dentaire lance un appel ce matin sur RTL, "Je fais un appel à la fois aux pouvoirs publics, donnez nous des masques FFP2 pour pouvoir soigner nos patients cette semaine en urgence, et je fais un appel aussi à la grande distribution, faites un geste de solidarité, si elle a des masques FFP2 qu'elle nous les donne en priorité. Cela n'enlèvera rien à la population, qui a besoin de masques dits chirurgicaux, de masques en tissus", déclare Thierry Leprince qui rappelle la proximité entre un chirurgien dentiste et son patient.