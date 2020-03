publié le 16/03/2020 à 16:17

L'épidémie de coronavirus ne fait que de commencer en France et des mesures drastiques sont prises par le gouvernement afin de limiter la propagation. Les chefs de services d'urgences et les épidémiologistes s'accordent pour dire qu'une énorme vague de coronavirus va déferler sur la France.

Pierre-Henry Juan, président de SOS Médecins alerte sur le manque de matériel mis à disposition des soignants. Les médecins de l'association réalisent plus de 15.000 actes quotidiens et ce, sans être protégés face au virus "Ça fait des semaines et des semaines qu'on dit que ça va mal se passer, qu'on a beosin d'être équipés. On a envie d'assurer notre mission, on veut le faire, mais on ne peut pas aller au front sans équipements ce n'est pas possible", déclare Pierre-Henry Juan au micro de RTL .

"On a fait tout ce qu'on pouvait pour s'équiper par nos propres moyens, il n'y a plus de gel, il n'y a plus de gants, il n'y a plus de masques", dénonce Pierre-Henry Jouen. "Ce n'est pas dans la philosophie d'un médecin d'abandonner son poste, simplement à un moment les médecins se disent 'Mais en fait je sers à quoi ? Je sers juste à transmettre et attraper la maladie ?' Chaque jour on a des médecins qui sont au contact du coronavirus. Plusieurs associations ont des médecins qui sont positifs, il y en a qui ont des médecins hospitalisés Covid +, on attend quoi ?", alerte le président de SOS Médecins.