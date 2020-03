publié le 16/03/2020 à 09:04

Comment faire face au tsunami annoncé du coronavirus ? François Braun, chef du service des urgences du centre hospitalier de Metz et président de Samu-Urgences de France, décrit l'état des services d'urgence, notamment dans le Grand Est qui est l'un des foyers de l'épidémie.

"Je crois qu'il faut être très clair : aujourd'hui, nous sommes en guerre contre ce virus et contre sa progression, donc l'ensemble des professionnels de santé sont mobilisés pour limiter au maximum ce virus, mais nous n'y arriverons pas seuls, il faut absolument que la population nous aide à gagner cette guerre", démarre François Braun, au lendemain du premier tour des municipales et quelques jours après la fermeture des lieux non indispensables à la vie du pays.

"Les professionnels de santé se sont regroupés autour des établissements, des hôpitaux, et c'est assez remarquable. Que ce soit dans les hôpitaux publics, privés, les professionnels libéraux qui tous viennent nous aider et dans le Grand Est (...) tout est concentré pour faire face à ce Covid-19", poursuit François Braun. "Malgré tout, s'il n'y a pas une prise de conscience de nos concitoyens pour limiter cette progression, nous risquons d'avoir notre première ligne de défense complètement débordée", s'inquiète-t-il.