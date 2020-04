publié le 29/04/2020 à 08:44

Tous les commerces, sauf les cafés et restaurants, pourront rouvrir à compter du 11 mai 2020, mais avec des mesures de protection sanitaire, notamment le port du masque, recommandé pour le personnel et les clients si la distanciation sociale est impossible.

Un commerçant pourra d'ailleurs refuser un client qui se présente dans sa boutique sans masque. C'est ce qu'envisage Jean-François Commandeur, qui travaille dans le prêt-à-porter : "Il faudra mettre en place le port du masque obligatoire, sinon je ne pourrais pas faire entrer les clients", assure-t-il sur RTL ce mercredi 29 avril 2020.

Les préfets pourront néanmoins maintenir fermés les centres commerciaux de plus de 40.000 m2. Le gouvernement prendra une décision sur les bars, cafés et restaurants fin mai, pour décider s’ils peuvent ouvrir après le 2 juin.

À écouter également dans ce journal :

Réouverture des écoles - Les maternelles et écoles primaires rouvriront très progressivement à partir du 11 mai sur la base du volontariat. Les collèges rouvriront progressivement à partir du 18 mai, en commençant par les 6e et 5e, mais uniquement dans les départements peu touchés par la maladie. Le port du masque sera obligatoire pour les professeurs et les collégiens. Les lycées en revanche resteront fermés.



Masques - "Il y aura assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai", a déclaré le Premier ministre, avec "près de 100 millions de masques chirurgicaux" reçus par semaine et "près de 20 millions de masques grand public lavables". Entreprises et collectivités devront aussi "équiper leurs salariés".

Attestation de déplacement - Il sera possible de circuler sans attestation à partir du 11 mai jusqu'à 100 km du domicile. Les déplacements plus lointains ne seront possibles que pour "un motif impérieux, familial ou professionnel".