Coronavirus : à qui peut-on se fier ? Michel Cymes vous éclaire

publié le 29/10/2020 à 11:12

Après les annonces d'Emmanuel Macron, tout le monde s'interroge, est-ce que tout a été fait pour éviter d'en arriver là ? Il est normal de se poser la question et le mieux serait de pouvoir y répondre. Cela nous permettrait de prévoir l'avenir, d'anticiper une nouvelle vague voire une nouvelle épidémie de ce genre.

On entend beaucoup de politiques et de scientifiques s'exprimer depuis des mois sur ce qu'il aurait fallu faire, se ce qu'on aurait pu éviter, sur les mesures évidentes qui n'ont pas été prises… Parmi ceux-là, on remarque d'un côté les pessimistes qui prédisent que la catastrophe sanitaire et économique va nous poursuivre pendant des années. De l'autre côté, les rassuristes qui pensent que cela est certes grave mais qu'on en fait un peu trop.

Face à eux, il faut croire ceux qui disent qu'on en sait rien. Les optimistes auront peut-être raison, sinon les pessimistes. Dans tous les cas, c'est uniquement une fois qu'on aura vaincu cette épidémie qu'on pourra en dresser le bilan.

Des mois d'erreurs

Rappelez-vous ce qu'on entendait dire en mars dernier sur le port du masque, les tests, le traçage ou encore de la seconde vague, de la part des plus grands spécialistes français en épidémiologie ou maladies infectieuses.

Rappelez-vous de ceux qui nous parlaient d'un traitement efficace à coup sûr, dont on ne parle plus aujourd'hui. De ceux qui lançaient des pétitions, pour que les médecins puissent le prescrire, qui aujourd'hui crient au scandale sur la gestion de la crise.

Rappelez-vous de ceux qui pensaient qu'avec l'arrivée des beaux jours, l'épidémie se calmerait. Nous sommes nombreux à nous être trompés. Aujourd'hui, il convient de le dire et d'essayer de comprendre pourquoi l'opinion publique est tellement remontée contre les décideurs, qu'ils soient scientifiques ou politiques.

Le danger d'un diagnostic trop sûr

Les médecins sont formés au cours de leurs études et de leur pratique quotidienne à rassurer le patient. Pour ce faire, le médecin doit donc être sûr de lui, et faire comprendre qu'il va sortir la malade du problème dans lequel il se trouve.

Au cours de l'épidémie, on a demandé aux médecins qui défilaient au sein des plateaux de télévision de donner un avis tranché. Que va devenir ce virus ? Quand va-t-il disparaître ? Combien de morts ? À quand un traitement ? Les experts répondaient, certains avec plus d'assurance que d'autres, car il fallait répondre.

Désormais, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus oser prévoir l'avenir, ce qui peut poser un danger. Si vous additionnez la perte de crédibilité du corps médical et la peur des spécialistes à pronostiquer quoi que ce soit, vous laissez la place aux charlatans, aux réseaux sociaux… La seule certitude que l'on peut avoir, c'est que le virus nous balade et va plus vite que nous.