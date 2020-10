Le groupe "Didier Raoult vs Coronavirus" a temporairement été suspendu sur Facebook, sans justification pour le moment

publié le 27/10/2020 à 06:29

"Didier Raoult est l’unique chercheur au monde qui a une piste pour nous sauver." Voilà ce qu'il est possible de lire dans la description du groupe "Didier Raoult vs Coronavirus". Un groupe Facebook, créé en mars 2020, qui a vu sa popularité grimper en flèche. Il réunit aujourd'hui presque 500.000 membres et possède une communauté très active.

Les très nombreuses publications concernent la deuxième vague de l'épidémie, la fiabilité de l'hydroxychloroquine ou tout simplement des messages de soutien envers le professeur Didier Raoult. "Prouvons au monde que les Français sont soudés derrière lui, même si notre gouvernement ne l'écoute pas", écrit une membre du groupe.

Du jour au lendemain, sans raison apparente, le groupe au demi-million de membres a été suspendu par Facebook. Cette suspension serait due à un non-respect des "standards de la communauté". À peine deux jours plus tard, ce lundi 26 octobre, le groupe est réactivé.

Le groupe Facebook "Didier Raoult Vs Coronavirus" a finalement été réactivé. https://t.co/Zsy5E6UPHh — Vincent Glad (@vincentglad) October 26, 2020

Une suspension "par erreur"

Comme les autres réseaux sociaux, Facebook a durci sa modération concernant les "fake news", notamment concernant la Covid-19. Les publications mettant en danger les membres de la plateforme sont ainsi plus rapidement supprimées qu'auparavant.

Facebook, qui ne détaille jamais au cas par cas les motifs de suppression d'un groupe ou d'une publication, a fait savoir à nos confrères de BFM Tech que "Didier Raoult vs Coronavirus" avait été supprimé "par erreur".

Arthur Benchetrit, l'un des modérateurs du groupe interrogé par BFM, insiste sur le rôle de la communauté dans la réactivation du groupe. "Certains membres du groupe sont allés jusqu'à contacter des dirigeants de l'entreprise en message privé, sur Facebook ou LinkedIn, ce qui a pu jouer".