Corse : la vaccination déjà ouverte dès 18 ans

publié le 07/05/2021 à 16:33

L'épidémie recule un peu plus chaque jour, même si le niveau reste élevé avec 5.231 patients en réanimation en France (-600 en une semaine). La vaccination accélère. À partir du 12 mai, tout le monde pourra se faire piquer lorsqu'il restera des doses, à condition d'être majeur. Une mesure déjà en vigueur à Bastia, en Corse.

Sur place, tous les âges sont retrouvés dans la file d'attente. Priorité aux personnes qui ont des comorbidités, mais la région a beaucoup de doses en stock. Dans un centre, presque 1.000 injections par jour sont réalisées.

"On ne laissera jamais une dose sans personne pour la recevoir. À partir de 18 ans, on a une forte demande", explique un infirmier du centre. "Le temps commence à être long, explique Morgane, jeune vacciné qui reconnaît avoir fait la fête et rencontré du monde dernièrement. On a envie de vivre à nos âges pour aller de l'avant".

Vacciner tout le monde, c'est aussi un choix politique. "Quand on a restreint les créneaux de vaccination, nous n'avions qu'une trentaine de demandes. Pour ne pas jeter des doses comme cela a pu être le cas parfois, nous avons décidé d'ouvrir cette campagne de vaccination au grand public", explique la docteure Laura Orsini Solis, adjointe au maire en charge de la santé.

La Corse est une des régions qui a vacciné le plus d'habitants en proportion. C'est aussi un enjeu économique puisque l'île prépare une saison estivale, avec un grand brassage de personnes, et ne peut se permettre d'être à l'arrêt.