publié le 10/05/2021 à 16:36

En Inde, où l'épidémie de coronavirus fait rage, les autorités sanitaires s'alarment de l'augmentation du nombre d'anciens malades de la Covid-19 touchés par la mucormycose, une maladie infectieuse rare et mortelle, appelée également le "champignon noir".

Comme le rapporte LCI, ce dangereux "champignon noir" s'attaque aux personnes guéries du virus. Les cas de cette maladie, appelée "Black Fungus" ou mucormycosis, se multiplient et infectent, dans certains cas, les yeux. D'ordinaire rarissime, cette infection comporte un taux de mortalité supérieur à 50%, estiment les scientifiques.

En seulement deux mois, un hôpital de Bombay a déjà enregistré 24 cas de ce "champignon noir", contre 6 en moyenne qui sont recensés chaque année. L'ensemble des patients touchés par cette maladie ont comme point commun d'avoir été précédemment infectés par le coronavirus.

Le "champignon noir" affecte généralement le visage, la sphère ORL et les poumons des malades. Les formes les plus graves se caractérisent par une perte progressive de la vue et nécessitent une opération chirurgicale. Des patients de tous les âges sont touchés par cette infection et notamment des jeunes.