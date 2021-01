Coronavirus : 13 morts en Norvège en lien avec les effets secondaires du vaccin

Les infos de 6h - Coronavirus : début de la vaccination des plus de 75 ans en France

publié le 17/01/2021 à 23:02

Si les effets secondaires liés au vaccin anti-Covid développé par Pfizer et BioNTech sont, dans une large majorité, très mineurs voire inexistants, ils peuvent avoir des conséquences graves sur de rares patients. En Norvège, l'Agence du médicament a établi un lien entre le vaccin et la mort de treize personnes, toutes très âgées et considérées comme "fragiles".

"Les rapports pourraient indiquer que les effets secondaires courants des vaccins à ARNm, tels que la fièvre et les nausées, ont pu entraîner la mort de certains patients fragiles", a déclaré Sigurd Hortemo, le médecin en chef de l'Agence norvégienne du médicament, cité par Norway Today.

En conséquence, la Norvège, qui a vacciné 33.000 personnes, a mis à jour ses recommandations, explique France Info ; "pour ceux qui ont de toute façon une durée de vie restante très courte, le bénéfice du vaccin peut être marginal ou sans importance", estime désormais l'Institut norvégien de la santé publique.

En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a relevé jeudi 14 janvier six effets indésirables graves, "4 cas de réaction allergiques et 2 cas de tachycardie", sur un total de plus de 300.000 personnes vaccinées depuis le début de la campagne, informe LCI. En outre, un patient en Ehpad "très affaibli" est mort deux heures après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer, mais le lien entre les deux événements n'a pas pu être établi.