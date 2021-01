publié le 17/01/2021 à 12:18

Invité du Grand Jury ce dimanche 17 janvier, Arnaud Fontanet s'est prononcé en faveur de la vaccination contre le coronavirus chez les plus jeunes. "Il faudra vacciner les plus jeunes pour reprendre une vie normale. À partir du moment où on confirmera qu’il n’y a pas d’effets indésirables graves on n’a plus de raison de se priver, on peut descendre en âge", a indiqué le membre du Conseil scientifique.

"L'objectif, c'est d'arrêter la circulation de ce virus, donc avec des variants plus contagieux, la couverture vaccinale devra être plus importante", a-t-il souligné.

Interrogé sur la date à laquelle les jeunes Français pourront se faire vacciner, le professeur Fontanet s'est montré prudent. "On a eu tellement de surprises avec ces vaccins que je suis plutôt optimiste sur une échelle de six mois. De nombreux vaccins arrivent avec des acteurs très prometteurs."