Les infos de 18h - Coronavirus : plus de 800 centres vont vacciner dès lundi

publié le 17/01/2021 à 19:02

Alors que la France vient de franchir la barre des 70.000 morts, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la campagne de vaccination va donc s'ouvrir à partir de lundi 18 janvier aux plus de 75 ans et aux personnes à risque, c'est-à-dire celles présentant des pathologies graves, après avis de leur médecin traitant.

Après la première phase qui a débuté début janvier dans les Ehpad et pour les personnels de santé de plus de 50 ans, place à cette nouvelle étape : 839 centres de vaccination vont ouvrir lundi.

À Seclin, près de Lille, le maire François Xavier Cadart a mobilisé ses équipes lorsqu'il a su que sa commune n'avait pas été retenue comme centre officiel de vaccination par l'ARS. Il a fait en sorte que sa ville puisse ouvrir son propre centre dès que possible. "Au sud de la métropole lilloise, j'ai pu constater qu'on était assez démunis, donc j'ai pris mes responsabilités", dit-il. Dans la salle municipale, tout est prêt : il y a de la place, deux box où médecins et infirmiers pourront vacciner et un espace administratif. L'hôpital voisin, partenaire du projet, va fournir les doses.

Celle qui est en charge de recruter les soignants volontaires, c'est Dominique, médecin à la retraite et conseillère municipale : "les médecins, les infirmiers, se sont inscrits sur des créneaux horaires prédéfinis pour assurer la vaccination", explique-t-elle. L'objectif est de vacciner 220 personnes cette première semaine pour passer rapidement à 400. En tout, 7 à 8 millions de personnes en France sont concernées par cette deuxième phase.

À écouter également dans ce journal

Commerce - Le couvre-feu avancé de 20h à 18h n'aura sans doute pas d'impact significatif sur les chiffres d'affaires des commerçants, a estimé dimanche le ministre chargé des PME, Alain Griset. Certaines grandes surfaces ont décidé d'ouvrir plus tôt, parfois dès 6h30, pour compenser.

Faits divers - La police a mis fin, dans la nuit de samedi à dimanche, à une soirée clandestine réunissant deux cents participants dans la banlieue de Grenoble malgré le couvre-feu à 18h, et interpellé trois d'entre eux, notamment pour violences.

Port du voile - L'amendement des députés LREM Aurore Bergé et Jean-Baptiste Moreau pour interdire le port du voile aux petites filles ne sera pas débattu. Cette mesure n'aurait "rien à voir" avec les objectifs du projet de loi confortant les principes de la République, selon la commission spéciale chargée du texte.