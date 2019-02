Enquête : loi alimentation et hausse des prix, qui est gagnant ?

et Charlotte Meritan

publié le 01/02/2019 à 15:58

L'enquête du vendredi 1er février 2019



Une des mesures de la loi Alimentation entrée en vigueur ce vendredi 1er février provoque une hausse de prix sur certains produits. Le Ricard, le Nutella, le Coca-cola sont, entre autres, concernés par des hausses de 5 à 10%. La raison ? Une ordonnance qui impose un relèvement du seuil de revente à perte de 10%, ce qui signifie que les distributeurs n'ont plus le droit de faire des marges de moins de 10% sur la vente de leurs produits. Or les très faibles marges étaient jusqu'ici monnaie courante sur un certain nombre de produits de grandes marques. Des produits sur lesquels pèse une forte concurrence qui entraîne une guerre des prix au sein de la grande distribution.



Quelles sont les conséquences de cette hausse de prix ? Va-t-elle avoir un impact direct sur le pouvoir d'achat des consommateurs ? A qui va finalement profiter la marge supplémentaire dégagée ? Nous avons tenté de répondre à ces questions dans cette enquête.

A gauche, le prix d'une bouteille de Ricard le 31 janvier. A droite, le prix de la même bouteille, dans le même supermarché, le 1er février



