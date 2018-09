Michel Cymes : "Il y a un lien entre alimentation et rhumatismes"

et Loïc Farge

publié le 28/09/2018 à 10:38

Tout ce que l'on mange influe sur notre organisme. Mais si je vous informe aujourd'hui du lien qui existe entre l'alimentation et les rhumatismes, c'est parce qu'il n'est pas évident pour le profane.



Si vous ressentez de fortes douleurs articulaires et qu'elles se manifestent plus volontiers au pied, si vos orteils vous font souffrir, c'est sans doute parce que vous trimbalez une inflammation des articulations peut-être due à la formation de petits cristaux qui n'ont, a priori, rien à faire là.

Ces cristaux viennent d'un trop-plein d'acide urique dans le sang. Et ce trop-plein ne date sans doute pas d'hier, parce qu'il faut du temps pour que la réaction inflammatoire se manifeste. Je vous passe le détail du fonctionnement de cette formidable usine chimique qu'est notre organisme.

Mais sachez que si l'acide urique est trop présent dans votre corps, c'est que vous avez sans doute abusé de certains aliments comme la viande rouge, les poissons gras, les fruits de mer, les sodas, les alcools forts et les jus de fruits industriels qui ont en commun de contenir des taux astronomiques de fructose.