Alimentation : le thon, un produit bénéfique sous certaines conditions

publié le 08/09/2018 à 08:30

Le thon est un poisson qui peut être bénéfique pour la santé, mais il faut néanmoins surveiller sa consommation et la manière dont on le prépare. "Il ne faut pas en manger trop souvent. Une fois par semaine, c’est bien, parce que ça contient des métaux lourds : plomb, cadmium, mercure. Ils peuvent avoir tendance à s’accumuler au niveau de l’organisme", prévient le docteur Saldmann. "Si on en consomme peu, il n’y aura aucun problème. Mais si c’est tous les jours, il y aura des problèmes", explique-t-il.



Néanmoins le thon contient aussi des éléments bénéfiques pour la santé. "Ce qui est intéressant, c’est qu’il contient des oméga 3. Ce sont des bonnes graisses qui ont une protection cardio-vasculaire et qui font du bien également au cerveau", détaille le docteur Saldmann. Cependant les oméga 3 sont sensibles à la cuisson, ainsi il faut veiller à ne pas surcuire le thon.

"Il est préférable de manger le thon cru. Mais quand on mange du poisson cru, il faut toujours le congeler avant. Parce qu’on y trouve parfois un petit ver, qu’on appelle l’Anisakis. Or ce dernier fait des perforations intestinales. Mais avec deux jours de congélation, on est tout à fait tranquille, il n’y a aucun problème", termine le docteur Saldmann.