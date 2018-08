Cholestérol : quelle alimentation adopter ?

publié le 14/05/2018 à 07:00

Avoir du cholestérol est normal, il est en effet indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Avoir trop de cholestérol est en revanche préjudiciable pour la santé, avec à terme un risque d’infarctus (en France, dans un cas sur deux, le cholestérol est en cause) ou encore d'accident vasculaire-cérébral. Quelle différence y’a-t-il entre le bon et le mauvais cholestérol ? Peut-on avoir un taux élevé de cholestérol tout en étant mince ? Quels aliments privilégier ou éviter pour lui faire barrage ?



Invités

- Dominique Pierrat, médecin, journaliste et conseiller médical à Dr. Good, partenaire de l’émission

- Dr Boris Hansel, nutritionniste et endocrinologue à l'hôpital Bichat et chroniqueur au Magazine de la santé, auteur de Sans gras ni sucre ou presque !, co-écrit avec Benoît Molin (Editions Flammarion)

Dr Good

Sans gras ni sucre au presque ! (Editions Flammarion)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).