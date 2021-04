Confinement : une idée de cadeau d’anniversaire qui fait du bien aux plus jeunes

OLIVER BERG / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Voici une idée de cadeau d’anniversaire qui fait du bien aux plus jeunes. J’ai une pensée pour celles et ceux qui fêtent en 2021 le même anniversaire confiné qu’en 2020. Je pense surtout aux plus jeunes. Nous devons les aider à passer une journée positive.



Catherine Maillard a écrit un article très intéressant dans le magazine Inexploré qui s’intitule

"Retisser les liens familiaux". Elle nous invite, entre autres, à créer des rituels et notamment un rituel d’anniversaire. L’idée c’est de leur proposer de faire un collage qui va leur permettre d’exprimer beaucoup de choses. L’objectif de ce travail créatif c’est de permettre aux jeunes de se projeter dans l’avenir et de prendre conscience de leurs forces.



Dans son article Catherine Maillard a interviewé différents experts dont une praticienne psychocorporelle, Judith Van den Bogaert, qui suggère une liste de questions pour nous permettre de les guider. Par exemple : qu’est-ce que je souhaite vivre cette année ?

Dans les différents domaines de ma vie, quelles sont mes qualités et mes rêves ?

Portrait positif

Des magazines, des feuilles, des crayons de couleurs, des ciseaux et de la colle. Pendant que la vedette du jour se concentre sur son collage, vous allez en faire pour elle en parallèle et en secret. L’objectif est de faire son portrait positif. Ensuite, vous écouterez l’heureux élu détailler son collage et vous lui ferez la surprise de lui présenter le vôtre. C’est un cadeau d’anniversaire qui fait du bien en attendant de pouvoir faire la fête.



