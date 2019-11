Comment les explosifs vont révolutionner la prise de médicaments

publié le 18/11/2019 à 11:12

Quand les recherches militaires profitent à la santé. Les scientifiques se sont intéressés de près à une découverte militaire qui va totalement révolutionner la prise des médicaments : la miniaturisation de la poudre d'explosifs. L'objectif est de réduire les prises de médicaments, tout en les rendant plus efficaces.

Cette technique a été mise au point dans le laboratoire militaire ultra-sécurisé de Saint-Louis (Haut-Rhin), par Denis Spitzer, qui est à l'origine de la découverte. "Au départ, on cherchait à rendre des particules explosives plus petites pour avoir des explosifs moins sensibles. On s'est rendu compte que cristalliser un explosif ça intéresse aussi la pharma. L'intérêt de la technique c'est de descendre sous le micron (…) pour que les produits pharmaceutiques se dissolvent plus facilement dans le corps et soient plus efficaces à des doses beaucoup plus petites", a-t-il expliqué au micro de RTL.

Concrètement, en descendant sous le micron (un millième de millimètre), on dissout le principe actif du médicament, on le vaporise dans de minuscules gouttelettes. Et grâce à cette évaporation ultra-rapide, les chercheurs récupèrent alors de très fines particules de médicaments, dix fois plus petites qu'aujourd'hui.

C'est une révolution dans le domaine de la santé car cela va permettre aux patients de prendre un médicament une fois toutes les deux semaines au lieu de tous les jours, et en plus il agira plus rapidement.

Voilà sept ans que des recherches sont menées. Les scientifiques vont désormais entrer dans la phase dite industrielle, la phase test. Près de 80 médicaments par an vont être testés et ce sera ensuite aux laboratoires pharmaceutiques de les exploiter et de les commercialiser.