publié le 19/08/2019 à 11:55

"Très rares il y a une dizaine d'années, les pénuries de médicaments se multiplient" et 868 "signalements de tensions ou de ruptures d'approvisionnement" ont été relevés en 2018 dans les hôpitaux, soit "vingt fois plus qu'en 2008". Une vingtaine de médecins et professeurs hospitaliers se sont inquiétés de récentes pénuries de médicaments, dans une tribune au JDD ce dimanche 18 août.

Selon la tribune, de multiples secteurs ont été concernés par une pénurie récemment. Il existe une liste exhaustive des médicaments récemment en rupture de stock ou en tension d'approvisionnement tenue à jour par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Cette liste ne recense que les médicaments "pour lesquels il n’y a pas d’alternative thérapeutique disponible sur le marché français."

Comme a pu le constater RTL.fr, on y trouve des corticoïdes comme le "Prednisolone", plusieurs vaccins, contre la diphtérie et le tétanos, la choléra ou encore la fièvre jaune, des traitements du cancer, comme le "Pactitaxel" utilisé contre le cancer du sein, ou encore des antibiotiques, comme l'"Amoxicilline." Les auteurs de la tribune évoquent encore "des traitements de l'hypertension, des maladies cardiaques, du système nerveux..."