Un mini-robot médicament en forme de mille-pattes pour nous soigner

Envoyer des tout petits robots dans le corps humain pour délivrer le médicament exactement à l'endroit malade est un des grands espoirs des chercheurs. Il y a déjà eu plusieurs essais avec des robots de toutes les formes. Celui dont on parle a été inventé par une équipe de chercheurs de l'université de Hong-Kong. Il a une forme assez curieuse puisqu'il ressemble à un mille pattes. C'est une petite bandelette de caoutchouc avec en dessous plein de petits picots, des sortes de pattes. Il mesure un peu plus d'un centimètre et demi de long, 7mm de large et environ 1mm de haut.



A la fabrication, des des particules magnétiques ont été intégrées au petit robot ce qui permet de le contrôler à distance, via une sorte d'aimant. Le médecin pourra ainsi l'amener exactement où il veut dans le corps humain. Il est capable aussi de se déplacer dans toutes les positions que ce soit à l'horizontal ou verticalement. Il peut aussi arpenter en quelque sorte, tout type de "terrain". Il est hydrophobe donc ne craint pas les zones humides. Il sera capable de surnager dans les mucus, les fluides du corps humain sans abîmer l'intérieur du corps, grâce à ses petites pattes qui limitent les frottements avec les tissus.

Le robot peut transporter aujourd'hui jusqu'à 100 fois son poids et se déplace soit en ondulant d'avant en arrière soit en se balançant de droite à gauche. L'idée sera de l'amener jusqu'à la tumeur ou l'infection et ainsi de délivrer le médicament très précisément, sans risquer d'abîmer les cellules d'à côté. Il pourra aussi être envisageable de lui adjoindre une mini camera pour faire une inspection à l'intérieur du corps humain.

L'utilisation de ce mille-pattes robot n'est pas pour tout de suite. Il faut d'abord le rendre biodégradable. Ce qui a été validé, c'est son fonctionnement, sa capacité à se déplacer avec une charge. Un prototype déjà a réussi à se mouvoir. Les chercheurs lui ont fixé une gellule sur le dos. Sur une video, on le voit se tortiller dans un faux estomac.