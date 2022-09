Psychologie : comment gérer son hypersensibilité ?

Crédit : Katerina May / Unsplash

La méditation et le yoga peuvent aider les personnes hypersensibles à "se recentrer sur soi"

Claire est hypersensible et souffre d'éco-anxiété

Dans l'émission du 19 septembre 2022, Marie-Pierre et Claire, hypersensibles, ont contacté l'équipe de Parlons-Nous.



Claire a été diagnostiquée hypersensible, souffre également d'éco-anxiété et a très mal vécu les nombreux incendies de l'été dernier. Depuis, ses angoisses se sont même décuplées. Marie-Pierre a réagi dans l'émission car elle s'est reconnue dans le témoignage de Claire.

L'hypersensibilité, est "un trait de caractère qui se manifeste par une extrême sensibilité au monde. Et, rappelons que ce n'est pas une maladie", précise Caroline Dublanche. Une personne hypersensible "vit les choses de manière beaucoup plus intense (...) Elle se laisse submerger par ses propres émotions, mais aussi par celles des autres", poursuit-elle dans ce nouvel épisode Parlons Encore.

Expliquer l'origine de l'hypersensibilité est "difficile", explique Caroline Dublanche. Comme c'est un trait de caractère, "il y a une part (de son origine, ndlr) qui est de l'inné, qui pourrait finalement être en partie héréditaire". Cependant, "on sait aussi que l'influence de l'environnement dans lequel a grandi un enfant va aussi avoir un impact", analyse Caroline Dublanche.

Ce n'est pas une tare d'être hypersensible Caroline Dublanche

"Les fracas du monde viennent heurter les personnes hypersensibles de très près (...) tout les touche, tout les blesse, tout les heurte, y compris et surtout la souffrance des autres. Donc à ce moment-là, comme c'est quand même envahissant, ça peut être bien d'aller en parler, de parler de soi, de se recentrer sur soi", préconise Caroline Dublanche.

La méditation et le yoga peuvent "beaucoup aider les personnes hypersensibles à retrouver ce calme intérieur et prendre de la distance", conseille la psychologue de Parlons-Nous. Vous pouvez aussi faire du sport "pour décharger ce trop-plein d'émotions". Pour en savoir plus sur le sujet, Caroline Dublanche conseille de lire Hypersensibles : Trop sensibles pour être heureux de Savario Tomasella

"Il faut savoir que ce n'est pas une tare d'être hypersensible. Les personnes hypersensibles sont souvent des êtres très délicats et très empathiques (...) Il y a cette grande acuité qui évidemment, par moments, peut être lourde à porter. Mais, c'est aussi une force, il ne faut pas l'oublier", conclut Caroline Dublanche.

Dans Parlons Encore, le podcast inédit de l'émission Parlons-Nous, Paul Delair et Caroline Dublanche reviennent à tête reposée sur les témoignages entendus dans l'émission diffusée chaque soir sur RTL.

