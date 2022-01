L'hypersensibilité est-elle un avantage ou un problème ? Marine Lorphelin fait le point

L'hypersensibilité est un trait de personnalité, mis en lumière par une psychologue Américaine Elaine Aron dans les années 90. Concernant ses manifestations, j'ai repris les explications du Dr Neveux, psychiatre.

Globalement, être hypersensible signifie être plus affecté par des signaux sensoriels, émotionnels et intellectuels. Vous êtes comme une éponge à trop percevoir. Votre cerveau analyse un phénomène en l'amplifiant, un peu trop, si bien que ce phénomène occupe toutes vos pensées.

La personne hypersensible va sur-réagir et ressentir des émotions parfois disproportionnées ou inadaptées à la situation : par exemple une petite remarque au travail peut être extrêmement mal vécue. Elle est capable de rire, pleurer, stresser plus que les autres. L'hypersensible souffre donc aussi facilement de crises d'angoisse car il a des difficultés à gérer les imprévus. Parfois cela engendre un surmenage émotionnel et intellectuel, avec des ruminations négatives, des difficultés à passer à autre chose.

Comment reconnaître un hypersensible ?

Dans ses réactions quotidiennes. La personne hypersensible peut être susceptible et impulsive. Elle a souvent peur du conflit, est incapable de s'affirmer ou de s'opposer à quelqu'un. Elle ne supporte pas l'ennui non plus donc il s'agit souvent d'hyperactif !

En couple, la personne hypersensible a une dépendance affective, à l'autre, à son regard.

En amitié, elle est très fidèle, elle se réjouit beaucoup du bonheur des autres et est très emphatique. Et là, ça y est on est tous en train de réfléchir à un ami ou un proche dans ce cas.

L'hypersensibilité est un trait de personnalité, ce n'est pas forcément un problème. Mais certaines personnes en souffrent réellement au quotidien. Leur hypersensibilité parasite la communication avec l'autre et leur comportement en société. Bien qu'elles en aient conscience, ses personnes ont dû mal à gérer leurs ressentis positifs comme négatifs. Elles vont constamment douter d'elles mêmes et des autres. Ce trait de personnalité interfère aussi avec la vie professionnelle, on l'imagine bien notamment en équipe.

Comment vivre mieux avec son hypersensibilité ?

L'hypersensibilité peut finalement être un avantage si on apprend à la gérer. Il faudra passer par un travail sur soi afin de comprendre ses ressentis, canaliser ses émotions et éviter de sur réagir.

Un psychanalyste recommandait de se poser trois questions : "Qu'est ce que je ressens ? De quoi ai-je besoin ? Que vais je demander ?", afin d'apaiser ses émotions et revenir à ses besoins. Il conseille aussi de solliciter l'avis d'une personne de confiance dans les situations floues. Bien évidement, toutes les activités de relaxation, de médiation aident ainsi que tout ce qui pourra permettre d'évacuer le surplus émotionnel comme la course à pied, la boxe.

Il existe des traitements spécifiques. Si vous en ressentez le besoin n'hésitez pas à consulter un psychiatre pour permettre un diagnostic précis. Parfois l'hypersensibilité s'intègre dans un trouble plus large qu'il faut savoir dépister. Et concernant le traitement, il repose sur la psychothérapie par la thérapie inter personnelle et la thérapie cognitive et comportementale.