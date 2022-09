Sommeil : comment interpréter nos rêves et nos cauchemars ?

Dans Parlons Encore, le podcast inédit de l'émission Parlons-Nous, Paul Delair et Caroline Dublanche reviennent à tête reposée sur les témoignages entendus dans l'émission diffusée chaque soir sur RTL. Dans l'un des épisodes, il est question des rêves, des cauchemars et de leurs significations.

Dans l'émission du 5 septembre dernier, Régine a confié faire des rêves très angoissants dans lesquels elle voit des personnes décédées. Ces cauchemars ont commencé après le décès brutal de sa sœur, lorsqu'elle était enfant. Régine ne sait plus comment faire face à ses angoisses nocturnes qui lui gâchent la vie.

"Il y a des rêves qui font qu'on garde cette tonalité souvent un peu angoissante ou oppressante tout au long de la journée. Donc, c'est qu'il y a quelque chose peut être qui demande à s'exprimer", explique Caroline Dublanche. "Freud disait que le rêve est le gardien du sommeil. Finalement, ça permet beaucoup de digérer nos émotions, de se libérer de peurs. Ça nettoie un peu le psychisme. Et puis parfois, il y a des rêves comme ça, qui, vraiment, nous envoient un message de l'inconscient", poursuit-elle.

Notre inconscient avance masqué Caroline Dublanche

"Et en psychanalyse, les rêves sont un matériau à part entière pour aller plus loin dans l'analyse. Mais, est-ce que l'interprétation (d'un rêve, ndlr), c'est aussi simple que ce que l'on peut trouver sur Internet, par exemple ?", demande Paul Delair. "Surtout pas, parce que notre inconscient est malin, il brouille les cartes, il avance masqué", répond Caroline Dublanche sans appel.

"Freud et Jung ( médecin et psychiatre suisse), même s'ils avaient une interprétation différente des rêves, disaient que c'était la voie royale qui menait à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Attention à tous les ouvrages, ils sont très nombreux et c'est tentant (...) mais, notre inconscient est facétieux", met en garde Caroline Dublanche.

Les rêves sont plus compliqués que cela à interpréter

"Les rêves s'imprègnent aussi de ce que l'on a pu vivre, percevoir, ressentir, avoir comme info dans la journée et parfois avec une personnalité qui ne nous est pas particulièrement sympathique", ajoute Caroline Dublanche.

S'il vous arrive de rêver, par exemple, que vous faites l'amour avec une personnalité politique, ce n'est pas forcément lié à la sexualité. "Ça peut finalement mettre en avant une part de nous que nous refoulons, qui est plus liée à un besoin de réussite, de pouvoir", précise-t-elle. Cette personnalité politique du rêve peut représenter "cette part de nous qu'on n'assume pas vraiment et qu'on aimerait bien avoir et posséder, comme l'aisance en public ou la réussite", décortique la psychologue de Parlons-Nous.

"Et un rêve récurrent nous amène à réfléchir à ce qui est, aux difficultés que l'on traverse, une période de notre vie aussi qui est tourmentée (...) Mais un jour, on ne le fait plus et ça signifie qu'il y a quelque chose en nous qui est qui est réglé, apaisé", conclut la psychologue de Parlons-Nous.

