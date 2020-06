Changer la couleur de ses yeux c'est possible, explique Michel Cymes

publié le 22/06/2020 à 11:46

Ce matin j'ai envie de vous parler d'une innovation spectaculaire qui concerne la couleur des yeux. Vous n’aimez pas vos yeux : vous les trouvez trop marron et vous voudriez qu’ils soient bleus ? Vous en avez marre de votre regard noir et vous le troqueriez volontiers pour deux pupilles vertes ?

Depuis quelques années, vous avez la possibilité de mettre des lentilles de couleur mais savez-vous qu’il existe une autre option ? L’opération ! Oui, l’opération des yeux pour en changer la couleur, une bonne fois pour toutes.

chez UN ophtalmologue. Il est strasbourgeois et a inventé une technique qui consiste à introduire un pigment de couleur dans la cornée. Cela fait 7 ans que ça dure, et depuis 2013, cet ophtalmologue a réalisé quelque 400 opérations.

Quels sont les risques de l'opération ?

L’ophtalmologue strasbourgeois assure que depuis qu’il s’est lancé dans l’aventure, il n’a constaté aucun effet indésirable et il faut reconnaître qu’à ce jour, aucune plainte n’est remontée à la surface, aucun incident n’a été signalé. Tout au plus constaterait-on, toujours selon l’ophtalmologue, des effets secondaires temporaires du style sécheresse oculaire ou éblouissement temporaire. Mais ce sont des choses qu’on observe après d’autres interventions.



Cependant, le fait qu’il n’y ait jamais eu de complication ne suffit pas à rassurer la Société française d'ophtalmologie. Elle estime qu’il est trop tôt pour conclure à l’innocuité de cette technique.

Comment se déroule l'opération ?

Les choses se passent sous anesthésie locale. Il n'y a pas besoin de piqûre : l’anesthésie se fait par l’application de quelques gouttes d’un collyre adapté. Comme dans les opérations de la myopie, on utilise un laser. Le médecin va créer une cavité dans la cornée, ouvrir une sorte de tunnel dans lequel il va introduire un colorant. Je précise qu’il utilise des colorants à base de pigments bio, colorants qu’il est autorisé d’utiliser dans la cornée.

L'opération dure 45 minutes et il suffit, dans les jours suivant l'intervention, de mettre des gouttes ainsi que de porter des lunettes de soleil et le tour est joué ! Enfin, le tour est joué, mais cette opération, non remboursée par la Sécurité Sociale a un coût.



C’est du confort, de la chirurgie esthétique, par conséquent il n'y a pas de remboursement. Côté facture, il en coûte 7.200 euros. À ce tarif-là, vous avez droit à des retouches après 6 mois, si d’aventure vous trouvez que la couleur de vos yeux manque d’éclat. Et même à ce tarif, on vient du monde entier pour se faire opérer.