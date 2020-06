publié le 24/06/2020 à 19:01

Ses proches ont débranché son respirateur pour mettre la climatisation ! En Inde, les proches d'un patient suspecté d'avoir contracté le coronavirus auraient débranché son respirateur pour utiliser un climatiseur dans un hôpital étouffant, provoquant son décès.

Le patient, un homme de 40 ans, a été admis le 13 juin dernier dans l'hôpital Maharao Bhimsingh à Kota, dans le nord de l'Inde, au sein d'une unité de soins intensifs. Les médecins pensaient qu'il avait contracté le coronavirus, selon L'Indian Express, relayé par le site du New York Post.

Deux jours plus tard, l'homme a été transféré dans une salle d'isolement par mesure de sécurité, car un autre patient des soins intensifs avait été testé positif pour le coronavirus, précise le journal. Les proches du patient ont ensuite emmené un climatiseur à l'hôpital, alors que les températures auraient atteint 41 degrés, et auraient débranché le respirateur après n'avoir pas trouvé de prise pour le brancher et refroidir la pièce.

Un enquête est en cours

Les membres du personnel de l'hôpital ont en effet désactivé les climatiseurs dans l'unité afin de freiner la propagation du Covid-19, selon Vice News. Le respirateur du patient avait une batterie de secours, mais les proches de l'homme n'ont pas informé les médecins et les infirmières qu'ils l'avaient débranché, a assuré le directeur médical de l'hôpital public.

Une enquête sur cet incident est en cours, selon le Dr Navin Saxena. "Nous avons mis en place un comité avec le surintendant adjoint de l'hôpital, le surintendant des soins infirmiers, le personnel du service d'isolement et le médecin-chef pour établir un rapport qui détaille ce qui s'est passé", a déclaré le médecin à Vice News.

Il n'a pas pu être réanimé

La batterie du ventilateur aurait été déchargée presque 30 minutes après avoir été débranchée. La famille du patient s'est alors précipitée pour demander de l'aide à des membres du personnel, mais ils ne sont pas parvenus à le réanimer. La cause du décès du quadragénaire figurera également dans le rapport de l’hôpital. Il a finalement été testé négatif pour Covid-19 après sa mort, selon les médecins.

La température à Kota le 15 juin avait dépassé les 41 degrés. Aucune plainte officielle n'a pour l'instant été déposée auprès de la police locale à propos de l'incident, selon Vice News.