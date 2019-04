publié le 12/04/2019 à 10:13

Ce matin, Michel Cymes souffle le chaud et le froid pour atténuer nos petites douleurs. Car lorsqu'on se fait mal quelque part, il faut avoir le réflexe d'appliquer du chaud ou du froid à l'endroit où la douleur se manifeste.



Or, le chaud et le froid n'ont ni le même effet, ni la même utilité. Certains appliquent du froid là où il faudrait du chaud, et inversement. On ne traite pas une crampe comme un claquage, ou un torticolis comme une entorse. À chaque bobo son réflexe.

Courbatures, crampes, torticolis, contractures, mal de dos. Contre toutes ces douleurs musculaires, on a recours au chaud. L'objectif étant d'améliorer l'oxygénation des fibres musculaires. Car la chaleur va dilater les vaisseaux sanguins et faciliter la circulation sanguine. Conséquence de cette augmentation du flux sanguin : une meilleure évacuation des toxines qui sont à l'origine de votre petit problème. Il faut savoir que la chaleur détend le muscle, ce qui réduit la sensation douloureuse que vous éprouvez.

Le coussin thermique chauffant, source idéale de chaleur

Comme source de chaleur, vous pouvez utiliser un coussin thermique qui contient du gel, plongé au préalable dans l'eau chaude. Ne faites pas bouillir l'eau, 60 degrés suffisent. Ensuite, enveloppez votre coussin dans un linge et appliquez-le sur la douleur.



Il existe également des coussins contenant des noyaux de cerise à mettre 2 minutes au micro-ondes avant application. Sinon, le pacte auto-chauffant - qui chauffe au contact de l'air, quand vous le sortez de son emballage - est aussi une bonne solution.

Utilisez le froid contre les contusions

Le froid est réservé aux déchirures, élongations, claquages, luxations ou aux entorses. Il s'agit de contusions. Le froid a le pouvoir d'atténuer instantanément la douleur. Car il possède un effet vaso-constricteur. À son contact, le diamètre des vaisseaux sanguins diminue, limitant le gonflement.



Voilà pourquoi, que l'on soit sportif ou non, il faut toujours avoir en réserve, dans le congélateur, une poche de gel que l'on appliquera sur la zone à apaiser une vingtaine de minutes, le plus rapidement possible après l'accident.



Vous pouvez aussi avoir recours à un spray réfrigérant. S'il n'est pas bénéfique pour la planète, il l'est pour calmer votre douleur. L'avantage du spray, est qu'il permet de traiter une plus grande surface comme la cuisse ou le dos. Mais il reste un produit de dépannage, dont l'effet ne dure pas longtemps.

Les glaçons ne s'appliquent pas à même la peau

Si vous n'avez que de bons vieux glaçons à disposition, ils sont tout autant efficaces. À condition de veiller à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec votre peau. Pour cela, il est judicieux de les envelopper dans un sac plastique ou un torchon. Sinon, vous ne réussirez qu'à vous brûler la peau et à créer un problème supplémentaire.