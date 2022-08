Canicule : quels sont les comportements à adopter (et à éviter) ?

Cinq départements sont placés en vigilance orange canicule alors qu'un pic de chaleur est attendu mercredi 3 août, avec des températures pouvant atteindre plus de 36 °C. Les fortes chaleurs vont perdurer sur le territoire au moins jusqu'en milieu de semaine. C'est dans le Sud-Est que la chaleur devrait s'installer plus longtemps.

Face à des températures élevées, certains comportements sont essentiels à adopter, quand d'autres sont à bannir de ses habitudes.

Le docteur Jean-François Toussaint, professeur à l'université Paris-Descartes et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, était venu au micro de RTL pour indiquer la marche à suivre. Il faut "boire de façon plus importante que d'habitude (...) La limite, c'est entre 1,5 et 3 litres par jour", avait-il déclaré.

Boire plus, mais pas n'importe comment

Mais méfiez-vous de vos envies. L'eau ne doit pas être trop froide et il faut même proscrire les boissons glacées. Ces dernières réduisent plus rapidement la sensation de soif, le risque étant de ne pas boire suffisamment d'eau. D'autres boissons sont à éviter. L'alcool favorise la déshydratation tout comme les boissons à fortes teneurs en caféine et les boissons très sucrées qui augmentent la sécrétion d'urine.

Ne prenez pas de risque. Pour vous hydrater correctement, vous pouvez également favoriser des aliments à fortes teneurs en eau comme les fruits et les légumes frais, les soupes froides, les compotes ou encore les yaourts et le fromage blanc.

Se rafraîchir à tout prix

Les climatiseurs ou les ventilateurs sont des solutions efficaces pour lutter contre de fortes chaleurs, mais elles doivent être contrôlées. Jean-François Toussaint explique que le ventilateur est une "option moyenne, sauf s'il est dirigé vers le bas du corps". Dans tous les cas, l'utilisation d'un ventilateur s'accompagne d'une bonne hydratation, "s'il y a une bonne hydratation le jour, et si l'on n'a pas directement le flux au niveau des poumons, à ce moment-là ça peut être utile".

Quant à la climatisation, son utilisation est également conseillée. Vous devez garder un petit écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Le site Ameli conseille de régler le thermostat 5°C en dessous de la température ambiante. Si vous n'avez pas les moyens de vous rafraîchir, repérez des lieux climatisés et essayer d'y passer au moins 2 à 3 heures par jour.

Quelques contre indications

Afin de prendre le moins de risques, évitez, dans la mesure du possible, d'être à l'extérieur entre 11 et 21 heures. Il faut également réduire au maximum l'utilisation d'appareils générant de la chaleur, comme un four ou un grille-pain et limiter au maximum la lumière électrique. Le sport, dans un endroit non climatisé, est également à éviter.

Les douches et les bains glacés sont à mettre de côté. "Ce sont des contrastes thermiques intenses qu'il faut absolument éviter" pour les personnes fragiles, indique Jean-François Toussaint. Une douche fraîche, 4 à 5 degrés en dessous de la température ambiante, est conseillée.

